İYİ Parti binasına sıkılan kurşun sonrası gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı!

Dün sabah saat 11:00 sularında İstanbul Zeytinburnu İYİ Parti İl Başkanlığı binasına saldırı düzenlendiği iddia edilmiş ve olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılmıştı. Dün öğlen saatlerinde ise ateş eden zanlı ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Zanlının ifadesinde ise İl binasının karşısında bulunan inşaatta güvenlik görevlisi olduğu ve 3-4 hırsızı korkutmak için ateş ettiğini ifade etmişti. İfadesinin ardından ise İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşuna ilişkin gözaltına alınan ve Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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SİLAH SIKAN ZANLI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na 30 Mart günü saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmişti. İsabet eden kurşunu sıktığı iddia edilen Melikşah E. hakkında ‘silahlı tehdit’, ‘nitelikli mala zarar verme’, ‘korku, kaygı, panik oluşturacak tarzda silahla ateş etmek’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet’ suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan olayın ardından kaçan Melikşah E., kurulan özel ekibin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na getirildi. Melikşah E., burada Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.