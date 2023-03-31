Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7-8 kişiyi idare edemeyenlerin 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi idare etmesi beklenemez!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kilis'te şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelerek iftar programında buluştu. İftar sonrası konuşmasında ise Erdoğan 7'li koalisyona ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "7-8 kişiyi idare edemeyenlerin 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi idare etmesi beklenemez!" ifadelerinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7-8 kişiyi idare edemeyenlerin 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi idare etmesi beklenemez!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydan gelen depremler sonrası bugün toplu konut temel atma töreninde konuştu. Ardından ise Kilis'e geçerek şehit ve gazi aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Erdoğan konuşma gerçekleştirdi ve konuşmasında seçime sayılı günler kaldığını ve 7'li koalisyona değinerek önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7-8 kişiyi idare edemeyenlerin 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi idare etmesi beklenemez!

"7-8 KİŞİYİ İDARE EDEMEYEN 85 MİLYONU İDARE ETMESİ BEKLENEMEZ"

Erdoğan; Milletin sıkıntısını ikbal kapısı gören kifayetsizlere aldırmadan, biz tedbire sarılıp takdire teslim olarak, afetle mücadelemizi yürüteceğiz. Bu süreçte ülkemizin hızlı karar alan, bunları başarıyla uygulayan dirayetli ve güçlü bir yönetime ihtiyacı bulunuyor. Daha bir masa etrafına toplanmış 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin, 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi idare etmesi beklenemez. Hele hele teröristlerle el ele, omuz omuza, kucak kucağa dolaşanların benim ülkeme, Kilisime verebileceği hiçbir şey yoktur. Bunları nasıl Cudi'de nasıl Gabar'da nasıl Tendürek'te nasıl Besler Deresi'nde gömdüysek, Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta da siz, biliyorum ki sandığa gömeceksiniz."

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