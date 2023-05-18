Komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan kavgada komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 25 yıl hapis verildi.

YAYINLAMA
Google News
Komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan kavgada komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 25 yıl hapis verildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.F.Y. ve maktul Feyyat Er'in eşi Dedevi Er ile taraf avukatları katıldı.

Söz alan sanık avukatı, sanığın eşi C.Y. ile maktulün eşi Dedevi Er arasında olayın kazara olduğuna dair telefon yazışmalarını mahkeme heyetine sundu.

SANIĞIN KAZARA ÖLDÜRDÜĞÜNE İLİŞKİN İFADE OLAYIN NİTELİĞİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Mahkeme heyeti başkanı tarafından duruşmada okunan yazışmalara ilişkin beyanı alınan Dedevi Er, mesajların eşinin hastanede olduğu zaman yazıldığını iddia ederek, "16 yaşındaki oğlum yazdığım mesajları görüyordu. Onun tedirgin olmaması için bu şekilde yazdım." dedi.

Tekrar söz verilen sanık avukatı, H.F.Y'nin maktulü kazara öldürdüğüne ilişkin tanıkların dinlenilmesini talep etti.

Talebe ilişkin Cumhuriyet savcısı, söz konusu iddia ve tanık dinleme taleplerinin, olayın niteliğini değiştirmeyeceğini söyleyerek reddini istedi.

Sanık H.F.Y, maktulün çocuklarıyla kendi çocuklarıymış gibi ilgilendiğini, olayda öldürme kastının olmadığını savunarak, beraatını talep etti.

Aranın ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık H.F.Y'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis verdi. Heyet, "takdiri indirim" uygulayarak sanığın cezasını 25 yıl hapse düşürdü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 Mayıs 2022'de, tartıştığı H.F.Y. tarafından evinde bıçakla yaralanan Feyyat Er, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan H.F.Y. tutuklanmıştı.

İtalya'da yaşanan sel felaketinden sonra hükümet ''felaket durumu'' ilan edecekİtalya'da yaşanan sel felaketinden sonra hükümet ''felaket durumu'' ilan edecek

Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemediKılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi

AK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldiAK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, Türk kaptanın elinde yükselecekUEFA Şampiyonlar Ligi kupası, Türk kaptanın elinde yükselecek

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Süleyman Soylu: FETÖ ve CHP ortaklığıyla Muharrem İnce'ye tarihin en çirkin operasyonu yapıldı
Süleyman Soylu: FETÖ ve CHP ortaklığıyla Muharrem İnce'ye tarihin en çirkin operasyonu yapıldı
Mahkeme Kadir Şeker davasında verilen cezayı onadı
Mahkeme Kadir Şeker davasında verilen cezayı onadı
İtalya'da yaşanan sel felaketinden sonra hükümet ''felaket durumu'' ilan edecek
İtalya'da yaşanan sel felaketinden sonra hükümet ''felaket durumu'' ilan edecek
AK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldi
AK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldi
Son Haberler
Manisa'da motosiklet ve otomobil çarpıştı, kaza can aldı
Manisa'da motosiklet ve otomobil çarpıştı, kaza can aldı
Komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası!
Komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası!
CHP'li belediye başkanından muhtarlara çok tartışılacak teklif! 28 mayıs seçimlerinde mahallenizde oyları artırın...
CHP'li belediye başkanından muhtarlara çok tartışılacak teklif! 28 mayıs seçimlerinde mahallenizde oyları artırın...
Tırnakçılık yöntemi ile bin dolar çaldılar! Kendilerini polis olarak tanıtan 3 tırnakçı yakayı ele verdi!
Tırnakçılık yöntemi ile bin dolar çaldılar! Kendilerini polis olarak tanıtan 3 tırnakçı yakayı ele verdi!
Erdoğan, CHP yöneticilerinin seçim sonuçlarını hazmedememesine sert tepki gösterdi
Erdoğan, CHP yöneticilerinin seçim sonuçlarını hazmedememesine sert tepki gösterdi
PKK destekçileri AK Parti'li Beyoğlu Belediye Başkanı ve eşine çirkin saldırıda bulundu
PKK destekçileri AK Parti'li Beyoğlu Belediye Başkanı ve eşine çirkin saldırıda bulundu
Çok Okunanlar
CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?
CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?
Erdoğan, CHP yöneticilerinin seçim sonuçlarını hazmedememesine sert tepki gösterdi
Erdoğan, CHP yöneticilerinin seçim sonuçlarını hazmedememesine sert tepki gösterdi
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı
AK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldi
AK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldi
ABD'den Türkiye'deki 28 Mayıs seçimlerle ilgili yeni açıklama!
ABD'den Türkiye'deki 28 Mayıs seçimlerle ilgili yeni açıklama!
Depremzedeleri otelden dışarı atan Tekirdağ Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldı
Depremzedeleri otelden dışarı atan Tekirdağ Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldı
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları