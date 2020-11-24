Koronavirüse yakalandı! Doğum gününde pastasını iple eve çekti

Osmaniye’de 21 yaşına giren Zahit Demirezer isimli gencin ailesi oğullarının karantinada olması sebebiyle pastasını evlerinin önlerindeki sokakta kutladı. Alkışlar eşliğinde kutlanan doğum gününün ardından pastasını üflemek isteyen genç, uzatılan iple pastasını yukarı çekti. O anlar ise anbean böyle görüntülendi.