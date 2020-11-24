Koronavirüse yakalandı! Doğum gününde pastasını iple eve çekti
Osmaniye’de 21 yaşına giren Zahit Demirezer isimli gencin ailesi oğullarının karantinada olması sebebiyle pastasını evlerinin önlerindeki sokakta kutladı. Alkışlar eşliğinde kutlanan doğum gününün ardından pastasını üflemek isteyen genç, uzatılan iple pastasını yukarı çekti. O anlar ise anbean böyle görüntülendi.
Muğla'da korkunç olay! Asfalta düşen kamyonette az daha ölüyorlardı
Ceza yiyen gençten polise tepki: ''Öteki tarafta görüşeceğiz''
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü'ne özel mesaj!
Ramo 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir'i öldürecek mi?
24 Kasım 2020 Salı 14:11
Benzer Videolar