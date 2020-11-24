Muğla'da korkunç olay! Asfalta düşen kamyonette az daha ölüyorlardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kamyonet, ana isale su hattında meydana gelen patlamanın ardından yarılan asfaltın içerisine düştü. Kamyonetin içindeki 3 kişi asfaltın içine dolan suyun içinden çağrılan vinç yardımıyla çıkartılırken o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.