Muğla'da korkunç olay! Asfalta düşen kamyonette az daha ölüyorlardı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kamyonet, ana isale su hattında meydana gelen patlamanın ardından yarılan asfaltın içerisine düştü. Kamyonetin içindeki 3 kişi asfaltın içine dolan suyun içinden çağrılan vinç yardımıyla çıkartılırken o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
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