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  3. Muğla'da korkunç olay! Asfalta düşen kamyonette az daha ölüyorlardı

Muğla'da korkunç olay! Asfalta düşen kamyonette az daha ölüyorlardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kamyonet, ana isale su hattında meydana gelen patlamanın ardından yarılan asfaltın içerisine düştü. Kamyonetin içindeki 3 kişi asfaltın içine dolan suyun içinden çağrılan vinç yardımıyla çıkartılırken o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

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24 Kasım 2020 Salı 13:58
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