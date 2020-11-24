Kargocudan akıl almaz taşıma! Koliyi merdivenden itip ayağıyla sürükledi
Esenyurt'ta üzerinde ''kırılacak'' yazan bir koliyi merdivenlerden itip ayağıyla sürükledikten sonra kucaklayıp evin içine atan kargocunun o görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü. Güvenlik kameralarından bu görüntüleri izleyen kargo sahibi ile kargocunun tartıştığı o anlar ise kameralara anbean böyle kaydedildi.
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24 Kasım 2020 Salı 12:03
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