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  3. Kargocudan akıl almaz taşıma! Koliyi merdivenden itip ayağıyla sürükledi

Kargocudan akıl almaz taşıma! Koliyi merdivenden itip ayağıyla sürükledi

Esenyurt'ta üzerinde ''kırılacak'' yazan bir koliyi merdivenlerden itip ayağıyla sürükledikten sonra kucaklayıp evin içine atan kargocunun o görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü. Güvenlik kameralarından bu görüntüleri izleyen kargo sahibi ile kargocunun tartıştığı o anlar ise kameralara anbean böyle kaydedildi.

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24 Kasım 2020 Salı 12:03
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