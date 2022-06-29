Kredi kartına taksitle kurban alınır mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!

Din İşleri Yüksek Kurulu, maddi imkanı olanların ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurban olarak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesebileceği açıklarken, koyun ve keçinin sadece bir kişi adına, deve, sığır ve mandanın ise bir kişiden 7 kişiye kadar ortak kurban edilebileceği belirtildi.

"KURBANLIKLAR MUTLAKA KESİM GÜNLERİNDE KESİLMELİ"

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Ortakların tamamının niyetinin ibadet olması gerekir. Kurbanlıklar, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmelidir. Kesim gerçekleştirilirken hem kurbanlık hayvanın hem de kesimi gerçekleştirenlerin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması ve çevre temizliği gibi hususlara azami derecede dikkat edilmesi gerekir" ifadeleri yer aldı.

"KREDİ KARTIYLA ÖDENMESİ ENGEL TEŞKİL ETMEZ"

Türkiye'de kurban kesmek isteyen ve kurban kesmeye niyet eden vatandaşlar, kurban parasının kredi kartıyla ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Diyanet İşleri merak edilenlere açıklık getirerek şu ifadelere yer verdi: "Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Kurban bedelinin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez."

"Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."

Kurban Bayramı’nda belediyeler açık mı, kapalı mı 2022? Kurban Bayramı’nda belediyeler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı’nda marketler açık mı, kapalı mı 2022? A-101, ŞOK, BİM, CarrefourSA, Hakmar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı’nda hastane poliklinikleri açık mı, kapalı mı 2022? Hastaneler çalışıyor mu?