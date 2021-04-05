Küçükçekmece'de kadına şiddet kamerada! Çocuğunun gözü önünde eşine acımadı
Küçükçekmece'de bir şahıs, sokakta tartıştığı eşini çocuğunun yanında darp etti. Öfkesine hakim olamayan kişinin kadını çocuğunun çığlıklarına ve ağlamasına rağmen yumrukladığı görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken bir süre sonra kadının şahısla beraber olay yerinden ayrıldığı görüldü.
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05 Nisan 2021 Pazartesi 12:46
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