Sapık Alihan'dan bir skandal daha: Sosyal medyada Atatürk'e büyük hakaret!

Sosyal medyada 3 yaşındaki kıza tecavüz ettiği videosuyla büyük yankı uyandıran 20 yaşındaki Alihan isimli şahsın bir videosu daha vatandaşlar tarafından tepkilere yol açtı. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktığı görüntüler üzerinden #SapıkAlihanTutuklansın etiketiyle sosyal medya gündem oldu.