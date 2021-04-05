Sapık Alihan'dan bir skandal daha: Sosyal medyada Atatürk'e büyük hakaret!
Sosyal medyada 3 yaşındaki kıza tecavüz ettiği videosuyla büyük yankı uyandıran 20 yaşındaki Alihan isimli şahsın bir videosu daha vatandaşlar tarafından tepkilere yol açtı. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktığı görüntüler üzerinden #SapıkAlihanTutuklansın etiketiyle sosyal medya gündem oldu.
Sapık Alihan'ın 3 yaşındaki kıza tecavüz itiraf videosu sosyal medyada infial yarattı!
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05 Nisan 2021 Pazartesi 09:16
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