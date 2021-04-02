Politikacının eşinden skandal görüntü! Toplantıya çırılçıplak çıktı
Dünyadaki COVİD-19 tehdidi ile ilgili Zoom üzerinden arkadaşları ile toplantı yapan Güney Afrika Geleneksel Liderler Ulusal Evi Üyesi politikacı Xolile Ndevu, eşinin bir anda çıplak bir şekilde kamera açısına girmesiyle neye uğradığına şaşırdı. Toplantı başkanı aniden kamerayı kapatırken o anlar böyle kaydedildi.
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02 Nisan 2021 Cuma 17:18
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