Öğrenci servisinde bu kadarı da olmaz dedirtti! Uyuyan öğrencinin üzerine geyik düştü
ABD’nin Virginia eyaletinde bir öğrenci servis aracı, seyir halindeyken bir anda yola çıkan geyiğe çarptı. Geyik, hızla gelen servis aracının ön camından içeri girerek ön koltukta uyuyan öğrencinin kafasına düştü. Şoför kazada yara almadan kurtulurken uyuyan öğrenci ise bir anda neye uğradığına şaşırdı.
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02 Nisan 2021 Cuma 17:03
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