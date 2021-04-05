Sapık Alihan'ın 3 yaşındaki kıza tecavüz itiraf videosu sosyal medyada infial yarattı!

Sosyal medyada dün paylaşılan bir videoda 20 yaşında olduğu söylenen Alihan isimli şahsın 3 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini itiraf etmesi gündeme bomba gibi düştü. Şahsın kendi ağzıyla söylediği bu sözlerin ardından vatandaşlar tarafından twitter üzerinden #SapıkAlihanTutuklansın etiketiyle tepkiler geldi.