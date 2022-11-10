Kuduz teşhisi koyulduktan sonra hayatını kaybetmişti! 10 yaşındaki Mustafa acılar içinde toprağa verildi!

Bitlis'te kuduz teşhisi koyulduktan sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mustafa için köyünde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve yakınları zor anlar yaşadı.

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde geçen ay köpek ısırması sonucu kuduz teşhisi koyulan 10 yaşındaki Mustafa, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşarak yoğun bakıma kaldırılan Mustafa dün hayatını kaybetmişti. Bugün memleketi Bitlis'e götürülen Mustafa'nın ailesi zor anlar yaşadı.

Kuduz teşhisi koyulduktan sonra hayatını kaybetmişti! 10 yaşındaki Mustafa acılar içinde toprağa verildi!

BUGÜN KÖYÜNE GETİRİLDİ

Vefat eden Mustafa Erçetin’in cenazesi sabah uçakla Muş’a oradan karayolu ile memleketi Adilcevaz’ın Göldüzü köyüne getirildi. Mustafa Erçetin’in cenazesi ilk olarak evine getirilirken burada ailesi ve yakınları fenalık geçirdi.

Kuduz teşhisi koyulduktan sonra hayatını kaybetmişti! 10 yaşındaki Mustafa acılar içinde toprağa verildi!

ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

Daha sonra köy mezarlığına götürülen Mustafa Erçetin’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Erçetin’in annesi ve yakınları fenalık geçirdi.

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