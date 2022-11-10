Kuduz teşhisi koyulduktan sonra hayatını kaybetmişti! 10 yaşındaki Mustafa acılar içinde toprağa verildi!

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde geçen ay köpek ısırması sonucu kuduz teşhisi koyulan 10 yaşındaki Mustafa, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşarak yoğun bakıma kaldırılan Mustafa dün hayatını kaybetmişti. Bugün memleketi Bitlis'e götürülen Mustafa'nın ailesi zor anlar yaşadı.
BUGÜN KÖYÜNE GETİRİLDİ
Vefat eden Mustafa Erçetin’in cenazesi sabah uçakla Muş’a oradan karayolu ile memleketi Adilcevaz’ın Göldüzü köyüne getirildi. Mustafa Erçetin’in cenazesi ilk olarak evine getirilirken burada ailesi ve yakınları fenalık geçirdi.
ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ
Daha sonra köy mezarlığına götürülen Mustafa Erçetin’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Erçetin’in annesi ve yakınları fenalık geçirdi.
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