Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"

Kulüpler Birliği Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfın sosyal medya hesabı twitter üzerinden tribünlerden atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Vakıf tarafından yapılan açıklamada ise depremzedelere yardım ve yaşanan olaylara ilişkin açıklamalar yer aldı. Twitter üzerinden yapılan açıklama ise; "Tüm renklerimizle, var gücümüzle." paylaşıldı.

"Başta futbol olmak üzere sporun ve sporcunun gelişimine katkı vermek, uluslararası müsabakalarda ülkemizi başarı ile temsil etmek, sporseverlerin ve taraftarlarımızın gurur duyacağı takımlar kurarak seyir zevki ve sportif kalitesi yüksek müsabakaların oynandığı rekabetçi ligler teşekkül ettirmek kulüplerimizin öncelikli hedefi ve faaliyet alanıdır. Spor kulüpleri siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların parçası da değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spor dışında herhangi bir alandaki tartışmanın parçası haline getirilmek istemiyoruz." ifade edildi.

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Sporda birlik ve beraberliği vurgulayan vakıf, "Futbolseverler açısından stadyumlar dil, din, ırk, siyasi görüş ayrımının yapılmadığı; birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünün ortaya koyulacağı alanlar olmalıdır." dedi.

"DEVLETİMİZİN YANINDA YER ALMAYI VAZİFE BİLDİK"

"Tüm kulüplerimiz ülkemizi ilgilendiren hassas durumlarda bir an bile tereddüt etmeden tavrını ortaya koymuş; yaşadığımız son afette de takdire şayan bir şekilde devletimizin ve milletimizin yanında yer almayı temel vazife bilmiştir."

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"RENK FARKETMEKSİZİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK"

Hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşanan acıları birlikte atlatılacağını vurgulayan vakıf, "Bu dönemde kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakarak tüm taraftarlar ve kulüp yöneticileri olarak bir araya gelip halkımızın acısını bir nebze olsun dindirebilmek için renk fark etmeksizin var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bununla beraber maçlarda da depremzede vatandaşlarımız için büyük bir dayanışma sergilenmiştir." ifade etti.

"AYRIŞMA DEĞİL BİRLEŞMENİN TARAFLARI OLMALYIZ"

Yaşanan deprem felaketi sonrası el birliğiyle yaşanan acıların üstesinden gelmek için çabalamayı vurgulayan vakıf, "Bizler kulüpler olarak sadece sahadaki rekabetimizle ilgilenmek ve sportif performansımızla konuşulmak istiyoruz. Kulüpler Birliği olarak devletin milletine, milletin devletine en fazla ihtiyacı olduğu, yüz yılın felaketini yaşadığımız bugünlerde ayrışma değil birleşmenin tarafında olmamız gerektiğini vazife kabul ettiğimizi vurguluyoruz. Futbolun muazzam gücünü bu acılı günlerimizde milletçe birlik beraberliğimizi daha da arttırmak, depremzedelerin yaralarını sarmak ve devletimize destek olmak için kullanmanın tam zamanıdır. Çünkü acımız, her türlü günlük siyasi tartışmaların üzerindedir. Ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diyor, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

Vakıfın sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaştığı açıklamayı ise birçok futbol kulübü "Tüm renklerimizle, var gücümüzle." mesajıya tekrar paylaştı.