MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli" Hükümet istifa" sloganlarına karşı "şuursuzluktur!" dedi. Konunun takipçisi olacağını belirtti.

Süper Toto Süper Lig'in 14. Haftasında ertelenen maçların başlamasının ardından dün oynanan Fenerbahçe- Arabam.com maçında "Hükümet istifa" diye slogan atan taraftarlara Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi.

İSTİFA SLOGANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Konyaspor maçında tribünlerde siyasi slogan atan taraftara ilişkin ise Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur."

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Yaşanan olaylar sonrası Devlet Bahçeli; "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir." dedi.

SPORUN KİRLİ SİYASETE ALET EDİLMESİNİ KINADI

Sporu kirli emelleri için kullanan taraftarları kınayan Bahçeli; "Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır." ifade etti.

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Bahçeli bu akşam yeşil sahalarda mücadele edecek takımlara ilişkin ise; "Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır." dedi.