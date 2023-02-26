Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"

Süper Toto Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe Arabam.com Konyaspor maçında ortalık karıştı. Hükümet istifa diyen Fenerbahçeli taraftarlara bir başka Fenerbahçeli taraftar sert tepki gösterdi. "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!" dedi.

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Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"

Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelenen Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe- Arabam.com Konyaspor karşılaşmasında dün akşam Ülker Stadyumunda ortalık karıştı. Maç başladığı esnada bazı Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerde siyasi slogan atmaya başladı. Fenerbahçe taraftarları maç başladığı esnada "Yalan yalan, dolan 20 sene oldu, istifa ulan” diye bir süre tezahüratta bulunduğu görüldü. Bazı taraftarlar ise ıslık ve alkış sesleriyle siyasi sloganları bastırmaya çalıştı.

"PARALI KÖPEKLİK YAPMAYACAKSIN"

Karşılaşma esnasında yaşanan siyasi sloganlar bazı Fenerbahçeli taraftarları da kızdırdı. Bir taraftar siyasi slogan atan taraftarlara karşı, "Burası Fenerbahçe Stadı, burada fener diye bağıracaksın. Paralı köpeklik yapmayacaksın." diye tepki gösterdi. O anlar ise bir başka taraftarların kameralarına yansıdı.

Arabam.com Konyaspor ile mücadele eden Fenerbahçe maçı sonucunda Valencia (2), Joshua King ve Atilla Szalai'nin attığı gollerle Fenerbahçe mücadeleyi 4-0 kazandı.

Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"

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