Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti

Son dakika... Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerden olan Ziya Şengül, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti

Son dakika...Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan eski futbolcu ve spor yorumcusu Ziya Şengül'den acı haber geldi. 1964-1975 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Ziya Şengül, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi...

KOAH HASTASIYDI

Gazeteci Mustafa Çevik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şengül'ün KOAH hastası olduğunu ve yoğun bakımda olduğunu belirtmişti.

Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti

Ziya Şengül (solda)

Çevik, Şengül'ün oğlunun, "Her şeye hazırlıklıyız" dediğini aktarmıştı.

EŞİ GEÇEN YIL VEFAT ETTİ

Öte yandan Ziya Şengül’ün eşi Zeynep Şengül geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül'den kötü haber! Yoğun bakımda tedavi görüyorFenerbahçe efsanesi Ziya Şengül'den kötü haber! Yoğun bakımda tedavi görüyor

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