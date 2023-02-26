Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti

Son dakika...Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan eski futbolcu ve spor yorumcusu Ziya Şengül'den acı haber geldi. 1964-1975 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Ziya Şengül, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi...

KOAH HASTASIYDI

Gazeteci Mustafa Çevik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şengül'ün KOAH hastası olduğunu ve yoğun bakımda olduğunu belirtmişti.

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Ziya Şengül (solda)

Çevik, Şengül'ün oğlunun, "Her şeye hazırlıklıyız" dediğini aktarmıştı.

EŞİ GEÇEN YIL VEFAT ETTİ

Öte yandan Ziya Şengül’ün eşi Zeynep Şengül geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül'den kötü haber! Yoğun bakımda tedavi görüyor