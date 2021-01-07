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  3. Kurtlar Vadisi ekranlara mı dönüyor? Show TV'den beklenen açıklama geldi!

Kurtlar Vadisi ekranlara mı dönüyor? Show TV'den beklenen açıklama geldi!

Bir döneme damgasını vuran geniş bir hayran kitlesi bulunan fenomen dizi Kurtlar Vadisi dizisinin geçtiğimiz günlerde yeniden çekileceği konusunda iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Show TV'den beklenen açıklama sonunda geldi.

Kurtlar Vadisi ekranlara mı dönüyor? Show TV'den beklenen açıklama geldi!

Kurtlar Vadisi ekranlara mı dönüyor? Televizyon tarihinin en çok konuşulan dizisi Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekranlara döneceği iddiası bir çok dizi severi heyecanlandırmıştı. Dizinin Show TV'de yeniden yayınlanacağı iddiasının ardından gerçek ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi ekranlara mı dönüyor? Show TV'den beklenen açıklama geldi!

Necati Şaşmaz'ın verdiği bir röportajdan yola çıkarak dizinin yeniden yayınlanacağı iddia edilmişti. Ancak dizi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Kurtlar Vadisi ekranlara mı dönüyor? Show TV'den beklenen açıklama geldi!

Necati Şaşmazın röportajının 2017 yılına ait olduğu ortaya çıktı ve bu olayın ardından Gazeteci Birsen Altuntaş, konuyu kanal yönetimine sorduğunu ifade eden bir mesaj yayınladı.

Kurtlar Vadisi ekranlara mı dönüyor? Show TV'den beklenen açıklama geldi!

Altuntaş paylaşımında, "Geçen hafta sonundan beri Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin Show TV'de şubat ayında ekrana döneceği iddiası sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Show TV yönetimi Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını, yakın zamanda yayına girecek tek dizilerinin Kırmızı Kamyon olduğunu açıkladı" ifadelerini kullandı.

2021 yılında Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayına başlaması ile ilgili ortaya atılan iddianın ardından Pana Film'den resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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