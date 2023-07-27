Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Tır ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde tır ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Tır ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde tır ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Kaza, gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kızılcıkorman kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 AJ 134 plakalı tır, F.Ş. idaresindeki 54 FS 734 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri de destek için bölgeye geldi. Adrese ulaşan ekiplerce yaralı otomobil sürücüsü bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü F.Ş. hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Tır ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Öte yandan, olay yerinde bulunan bir maddenin ise uyuşturucu şüphesi üzerine incelemeye alındığı öğrenildi.

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KAYNAK: İHA

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