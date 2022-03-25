Langıdı lan lan Samsak Döveci şarkısı sözleri, hikayesi | Samsak Döveci şarkısı hangi yöreye ait, hangi yörenin?

Sosyal medya platformu TikTok'ta başlatılan akımla dilden dile dolaşan Samsak Döveci sosyal medyada gündem oldu. Özellikle akılda çok kalan sözleri nedeniyle ilginin fazla olduğu şarkıyı Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı birlikte seslendirmişti. YouTube'da özellikle 1 milyondan fazla görüntülenme alan şarkının sözleri ve hikayesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki Samsak Döveci şarkısı hangi yöreye ait, hangi yörenin?

SAMSAK DÖVECİ ŞARKISI HANGİ YÖREYE AİT, HANGİ YÖRENİN? SAMSAK DÖVECİ ŞARKISI HİKAYESİ

Samsak Döveci şarkısı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ait bir türküdür. İlk olarak Rahi Oruç Güvenç'in hazırladığı şarkıyı son olarak Emel Örgün Orhan Kasap'tan derlenen şarkıyı son olarak Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı seslendirmiştir.

Ayrıca Elif Buse Doğan'ın YouTube kanalında şarkının söz ve müziği için Anonim, yöresi için ise Kütahya yazmaktadır.

LANGIDI LAN LAN SAMSAK DÖVECİ ŞARKISI SÖZLERİ

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Ebe gümecini toplayalım

Lazım olur saklayalım

Lazım olur saklayalım

Ardımıza bile bakmayalım

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Ebe güvecini pişirdim

Yedim yedim karnımı şişirdim

Yedim yedim karnımı şişirdim

Komşuları başıma üşürdüm

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci