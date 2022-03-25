Langıdı lan lan Samsak Döveci şarkısı sözleri, hikayesi | Samsak Döveci şarkısı hangi yöreye ait, hangi yörenin?
Şarkıcı Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın söylediği Samsak Döveci şarkısı sosyal medyada gündem olurken dillerden düşmüyor. Bu kapsamda şarkının sözleri ve hikayesi merak ediliyor. Samsak Döveci şarkısı hangi yöreye ait, hangi yörenin? İşte detaylar...
Sosyal medya platformu TikTok'ta başlatılan akımla dilden dile dolaşan Samsak Döveci sosyal medyada gündem oldu. Özellikle akılda çok kalan sözleri nedeniyle ilginin fazla olduğu şarkıyı Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı birlikte seslendirmişti. YouTube'da özellikle 1 milyondan fazla görüntülenme alan şarkının sözleri ve hikayesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki Samsak Döveci şarkısı hangi yöreye ait, hangi yörenin?
SAMSAK DÖVECİ ŞARKISI HANGİ YÖREYE AİT, HANGİ YÖRENİN? SAMSAK DÖVECİ ŞARKISI HİKAYESİ
Samsak Döveci şarkısı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ait bir türküdür. İlk olarak Rahi Oruç Güvenç'in hazırladığı şarkıyı son olarak Emel Örgün Orhan Kasap'tan derlenen şarkıyı son olarak Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı seslendirmiştir.
Ayrıca Elif Buse Doğan'ın YouTube kanalında şarkının söz ve müziği için Anonim, yöresi için ise Kütahya yazmaktadır.
LANGIDI LAN LAN SAMSAK DÖVECİ ŞARKISI SÖZLERİ
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Ebe gümecini toplayalım
Lazım olur saklayalım
Lazım olur saklayalım
Ardımıza bile bakmayalım
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Ebe güvecini pişirdim
Yedim yedim karnımı şişirdim
Yedim yedim karnımı şişirdim
Komşuları başıma üşürdüm
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci