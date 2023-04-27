Lezize isminin anlamı nedir, Lezize ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Lezize isminin anlamı; Leziz olarak tanımlanmaktadır. Bu içeriğimizde Lezize isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Lezize isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

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Lezize isminin anlamı nedir, Lezize ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Lezize isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Lezize ismi ne demek, Lezize ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Lezize isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

anlamı nedir?

Lezize İsminin anlamı nedir? TDK Lezize anlamı:

Lezize ismi Türk Dil Kurumunda Leziz anlamında tanımlanmaktadır, bu isim ile arama yapabilirsiniz.

Lezize İsmi Kuranda geçiyor mu?

Lezize ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Lezize isminin kökeni:

Lezize ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 35 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Lezize isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Lezize isminin rengi:

Karanfil Pembesi

Lezize ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Lezize isminin Harf Analizi Nedir ?

Lezize ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

L : Sanatsal, naif, yetenekli

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

E : İletişim, duygusal karışık

Lezize isminin Numerolojisi Kaçtır?

Lezize ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

L : 15

E : 6

Z : 29

İ : 12

Z : 29

E : 6

= 97 Lezize İsminin Numeroloji Toplamı 97’dir.

Lezize isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Lezize ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Lezize isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

L: 3 E: 5 Z: 8 İ: 9 Z: 8 E: 5 = 38

3 + 8 = 11 Kader sayısıdır

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Lezize isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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