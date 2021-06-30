LGS yüzdelik dilim nedir, ne işe yarar 2021? LGS yüzdelik dilim kaç olmalı 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6 Haziran'da uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarını 30 Haziran itibariyle adayların erişimine açtı. LGS'ye bu yıl 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdi ve 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sonuçlarını öğrenen adaylar tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte puanları doğrultusunda lise tercihi yapacak. Tercih sürecinde yüzdelik dilim bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilimle adayın aldığı puan ve sınava giren tüm adayların içinde başarı sıralaması belirlemesine olanak sağlanabiliyor. İşte LGS tercihlerinde kritik konulardan olan yüzdelik dilim hakkında merak edilenler.

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LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR, NE İŞE YARAR 2021?

Yüzdelik dilim adayın sıralamasının yüzde olarak ifadesidir. Bakanlık adayın ülke genelinde veya şehir bazında kaçıncı olduğunu değil bunun yüzde olarak ifadesini verdi. Örnek verecek olursak Türkiye genelinde %8 giren bir aday 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık aday sayısı) aday arasında 104.000 olur.

LGS nitelikli okullar taban puanları 2021 | LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır?

LGS YÜZDELİK DİLİM KAÇ OLMALI 2021?

Taban puanları her sene değişebilir fakat yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha mantıklıdır.

Dikkat!

Ancak yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olabilmektedir.

Yüzdelik dilim hesaplama yapmak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

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