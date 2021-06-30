Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu yayımlandı: LGS'de bu yıl kız öğrenciler daha başarılı!

LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçlarının erişime açılmasının ardından MEB her yıl olduğu gibi bu yıl da "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre sınava katılım yüzde 83 oldu. 2021 yılı merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

97 ÖĞRENCİDEN TAM PUAN

2021 LGS sınavına 36 farklı şehirden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

KIZ ÖĞRENCİLER ERKEK ÖĞRENCİLERE ORANDA DAHA BAŞARILI OLDU

Raporda, son 3 sınavda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldukları görüldü.

VELİLERİN EĞİTİM DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLİYOR!

Raporda dikkat çeken bir diğer detay da öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı oldu.

Elde edilen sonuca göre velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artış ne kadar fazlayla öğrencilerin akademik performanslarındaki artışı da bir o kadar yüksek oluyor.