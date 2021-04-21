LGS'de okul puan veriyor mu 2021? LGS'de okul puanları etkili olacak mı 2021?

8. sınıf öğrencilerinin katılım göstereceği LGS sınavı 2021 yılında 6 Haziran'da uygulanacak. Heyecanlı bekleyiş devam ederken LGS'de okul puanlarının etkili olup olmayacağı merak ediliyor. Her yıl ortalama bir buçuk milyon öğrencinin girdiği Lise sınavı olarak geçen LGS hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

LGS'DE OKUL PUAN VERİYOR MU 2021?

Liseye başlamak için LGS sınavına girmek zorunlu değildir. Öğrenciler dilerlerse yerel yerleştirme ile oturdukları bölgeye yakın olan okulları tercih edebilmektedir. Ancak nitelikli bir liseye girmek için LGS puanı şart. Sınavsız lise tercih ederken okul puanı etkilidir. Öğrenciler okul puanları sayesinde diğer rakiplerinin önüne geçer. Sınavsız liseler okul puanına göre öğrenci almaktadır.

Öte yandan LGS'de okuldan herhangi bir puan eklenmesi söz konusu değildir.

LGS'DE OKUL PUANLARI ETKİLİ OLACAK MI 2021?

Okul puanı doğrudan LGS puanınıza eklenmemektedir. Ancak dolaylı yoldan eklenir. Okul puanları dolaylı yoldan LGS puanı ile ilişki içindedir. Öğrencilerin ortaokul başarı puanları yani diploma puanları LGS puanınıza eklenir. OBP daha çok sınavsız öğrenci alan liseler için kullanılır.

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