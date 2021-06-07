E-okul lise tercih yapma ekranı: LGS tercihleri başladı mı son dakika? LGS tercih listesi nasıl yapılır 2021? Her yıl sekizinci sınıflar için düzenlenen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2021 yılında 6 Haziran'da uygulandı. İki oturumda gerçekleştirilen sınavda adaylara 90 soru yöneltildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar 30 Haziran'da açıklandı. Adaylar bu kez tercih dönemine girecek ve diledikleri okulları tercih edebilecek. Peki LGS tercihleri ne zaman 2021? LGS tercih listesi nasıl yapılır? İşte E-okul lise tercih yapma ekranı.

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