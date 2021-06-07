E-okul lise tercih yapma ekranı: LGS tercihleri başladı mı son dakika? LGS tercih listesi nasıl yapılır 2021?
Her yıl sekizinci sınıflar için düzenlenen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2021 yılında 6 Haziran'da uygulandı. İki oturumda gerçekleştirilen sınavda adaylara 90 soru yöneltildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar 30 Haziran'da açıklandı. Adaylar bu kez tercih dönemine girecek ve diledikleri okulları tercih edebilecek. Peki LGS tercihleri ne zaman 2021? LGS tercih listesi nasıl yapılır? İşte E-okul lise tercih yapma ekranı.
Hayalini kurduğu lisede eğitim görmek isteyen yüzbinlerce aday 2021 LGS'ye katılım gösterdi. Sınavsız şekilde de kendilerine en yakın okula kayıt yaptırabilecek 8.sınıf mezunları, LGS'ye girdikleri taktirde Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullara tercih yapabilecek. Sınava girmeyen adaylara Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullara tercih ekranı açılmayacak. Bu kapsamda LGS tercih tarihleri merak konusu oldu. Peki LGS tercihleri ne zaman 2021?E-okul lise tercih yapma ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
LGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklandı. Adaylar sonuçlarına aşağıdaki MEB adresinden ulaşabilecek.
LGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI!
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2021?
LGS tercihlerinin başlayacağı tarih LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından belli olacak. Tercihler https://e-okul.meb.gov.tr adresinden yapılabileceği gibi öğrencilerin okuduğu okulun müdürlüğünden de yardım edilebilecek.
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LGS TERCİH LİSTESİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde e-okul'da açılmış olan Tercih Robotuna giriş yapın.
Ardından yerel yerleştirme işlemlerini tamamlayın.
Sonra Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberine girin.
Karşınıza çıkan okul türlerinden dilediğinizi işaretleyin.
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