Luca Lipani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Lipani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Lipani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Lipani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Lipani 18 Mayıs 2005 tarihinde Genova şehrinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Lipani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luca Lipani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Genoa futbol takımında oynamaktadır. Genoa takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Lipani'nin Genoa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luca Lipani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Lipani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luca Lipani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Lipani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Genoa U17

1 Temmuz 2022 yılında Genoa U19

1 Aralık 2022 yılında Genoa

Luca Lipani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Lipani şuan Genoa takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Luca Lipani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İtalya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ağu 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.