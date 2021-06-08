Makine ve İmalat Mühendisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2144.01

Meslek Adı : Makine ve İmalat Mühendisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu : Makine Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Her türlü mekanizma, makine ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarım, üretim planlaması ve yapımı, bakım-onarımı ve işletilmesi, kontrolü ve geliştirilmesini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Makine ve İmalat Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin ve ürünün üretimi ile ilgili üretim yöntemlerini ve süreçlerini araştırmak ve tasarlamak,

b) Parça, makine ve mekanik-enerji sistemlerini ihtiyaçlara ve standartlara göre üretilmesi için malzeme seçimi yapmak, imalat yöntem ve sistematiğine karar vermek, yönetmek,

c) Malzeme ve ekipman tedariği sonrası bunların giriş kalite kontrolünü yapmak ve kullanıma hazır duruma getirilmesini sağlamak,

d) Makine ve ürünün üretimi ile ilgili üretim süreçlerinin kullanıma hazır duruma getirilmesini sağlamak,

e) Güncel tasarım ve imalat teknolojilerini izler, analizlerini yapar ve yenilik ve iyileştirmelerin üretimde uygulanmasını sağlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Makine ve İmalat Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçılık) mesleği için “2359.19” kod olarak kullanılır iken Usta Öğretici (Kadın Giyim Modelistliği) mesleği için “2359.21” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Makine ve İmalat Mühendisi Meslek Kodu “2144.01” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın