Maliyet Analiz Bütçe Şefi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2411.23

Meslek Adı : Maliyet Analiz Bütçe Şefi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Muhasebeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : LisansMeslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Belirlene hedef ve ilkeleridoğrultusunda, Mali ve İdari İşler politikaları kapsamında; dönemsel bütçenin ve ürünlere ait maliyetlerin oluşturulması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Maliyet Analiz Bütçe Şefi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şirketin bütçe politikası kapsamında, bütçe hazırlama parametreleri konusunda gerekli yönlendirmeleri yapmak,

b) Dönemsel (aylık, dönemlik, yıllık) bütçe raporlarının hazırlanması, sapma analizleri de dahil, ilgili birimler ile karşılaştırma analizlerinin yapılması ve tüm bu faaliyetlerin kontrol edilmesi ve Yönetime sunulması işlemlerini yapmak,

c) Aylık maliyet çalışmalarını koordine ederek, sonuçları Muhasebe Bölümüne teslim etmek,

d) Gider analizlerinin yapılmasından ve sistematik olarak ilgililer ve Yönetim ile paylaşılması işlemlerini yapmak,

e) Sorumluluğu dahilindeki faaliyetler ile ilgili analizler geliştirmek, ve gerekli raporlamaların yapılmasını sağlamak,

f) Karlılık / Verimlilik analizleri yapar, süreç iyileştirme çalışmaları yapmak,

g) Ürün fiyat çalışmalarını gerçekleştirmek,

h) Maliyet-Envanter-Bütçe uygulamalarını geliştirmek,

i) Anlık Yönetim Raporlar ihtiyaçlarını hazırlamak,

j) Görevi ile ilgili tedarikçilere ait faturaların ve ödemelerin sisteme kaydını ve ödeme takibini yapmak,

k) Kaynaklar ile ilgili ihtiyaçlar için bütçeye girdi teşkil edecek verileri toplamak, bütçeyi hazırlamak ve onaya sunmak,

l) Faaliyetler ile ilgili dış kaynaklardan alınacak hizmetler ile ilgili politikalar doğrultusunda gerektiğinde şartnameleri hazırlamak ve ilgili bölümlere iletmek.

m) Maliyet Analiz ve Bütçe süreçleri ile ilgili iyileştirme ve sürekli geliştirme çalışmaları yapmak, vb görev ve işlemleri yerine getirmek.

Güncel Meslek : EVET

Maliyet Analiz Bütçe Şefi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (Taşlama Ve Alet Bilemeciliği) mesleği için “2359.82” kod olarak kullanılır iken Usta Öğretici (mobilya Satış Elemanlığı) mesleği için “2360.23” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Maliyet Analiz Bütçe Şefi Meslek Kodu “2411.23” olarak belirlenmiştir.

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