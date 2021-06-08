Maliyet Kontrolörü (Cost Control), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 4311.04
Meslek Adı : Maliyet Kontrolörü (Cost Control)
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
Meslek Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu : Muhasebe Kayıtları Ve Defter Tutan Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Konaklama vb. işletmelerde malzeme alımı ve alınan malzemelerin ilgililere teslimi, piyasa araştırması yapma,envanter düzenleme, maliyet çıkarma vb. işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir
Görev ve İşlem Basamakları :
Maliyet Kontrolörü (Cost Control) ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :
a) Satın alınan tüm malzemelerin satın alma prosedürüne uygunluğunu takip ve kontrol etmek,
b) Malzemelerin kayıtlarının doğruluğunu kontrol etmek,
c) Stok girişlerinin tesellüm prosedürüne uygunluğunu kontrol etmek,
d) Stokları takip etmek ve gerektiğinde sipariş vermek,
e) Departmanlarda maliyet kontrolü yapmak ve rasyonel olmayan maliyetleri rapor etmek,
f) Departmanlarda kullanılan tüm malzemelerin doğru ve yerinde kullanımını kontrol etmek ve rapor hazırlamak,
g) Aylık ve yıllık cost raporu (Maliyet Raporu) hazırlamak,
h) Günlük olarak ambar giriş-çıkışlarını muhasebeleştirilmek,
i) Yiyecek içecek departmanındaki mali ve teknik aksaklıkları kontrol etmek,
j) Satışı yapılan yiyecek ve içeceklerin, personel yemeklerinin maliyetlerini ilgili departman sorumluları ile çıkarmak,
k) Alınan malzemelerin fiyat hareketlerini kontrol etmek, piyasa araştırması yapmak,
l) Satışa sunulan malzemelerin satış seyrini takip etmek ve aksaklıkları rapor etmek,
m) Yiyecek, içecek sayımlarını yaparak muhasebe kayıtlarına hazırlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Maliyet Kontrolörü (Cost Control) Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) mesleği için “3118.16” kod olarak kullanılır iken Usta Öğretici (soğutma Ve İklimlendirme) mesleği için “2360.33” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Maliyet Kontrolörü (Cost Control) Meslek Kodu “4311.04” olarak belirlenmiştir.