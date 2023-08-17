Manavgat'ta operasyon! Kargoyla silah ticareti yapan baba ve oğlu yakalandı!

Manavgat'ta Aşağı Hisar Mahallesi'nde ikamet etmekte olan Nuri Özkara ve oğlu Cem Özkara'nın dışarıdan kargo ile getirdikleri ruhsatsız tabancaları, yine kargo ile başka illere göndererek silah ticareti yaptıkları belirlendi.

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Manavgat'ta operasyon! Kargoyla silah ticareti yapan baba ve oğlu yakalandı!

Manavgat'ta başka illerden getirdikleri tabancaları kargo ile başka illere göndererek silah ticareti yaptıkları belirlenen baba-oğul jandarma operasyonuyla yakalandı. Şüphelilere ait kargo gönderilerinde 9 adet tabanca ile çok sayıda 9 mm çapında fişek ele geçirilirken, şüpheliler tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Aşağı Hisar Mahallesi'nde ikamet etmekte olan Nuri Özkara ve oğlu Cem Özkara'nın dışarıdan kargo ile getirdikleri ruhsatsız tabancaları, yine kargo ile başka illere göndererek silah ticareti yaptıkları belirlendi.

Manavgat'ta operasyon! Kargoyla silah ticareti yapan baba ve oğlu yakalandı!

Şüphelilerin ikametlerinin ve silahları gönderdikleri kargo şirketlerinin belirlenmesinin ardından takibe alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM Timi, Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri; şüphelilerin Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki ikametlerinde yaptığı aramada ve kargo şirketinde ele geçirdiği şüphelilere ait kargo gönderilerinin içerisinde 9 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

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Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

KAYNAK: İHA

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