Bu kadarına da pes artık! Utanmaz hırsızlar aynı işyerini iki kez üst üste soydular

Antalya'nın Serik ilçesinde tadilat nedeniyle kapalı olan kafeteryaya gündüz saatlerinde gelen hırsızlar, ilk gün ön kapıyı kırarak alkollü içecekleri çalarken ertesi gün tekrar gelerek eşyaları çaldı.

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Bu kadarına da pes artık! Utanmaz hırsızlar aynı işyerini iki kez üst üste soydular

Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlar, kapıyı kırarak girdikleri iş yerini iki gün üst üste soydu. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi 80 bin lira zararlarının olduğunu söyledi.

UTANMAZ HIRSIZLAR AYNI İŞLETMEYİ İKİ KEZ SOYDU

Olay, Serik ilçesine bağlı Kadriye turizm merkezinde yaşandı. Tadilat nedeniyle kapalı olan kafeteryaya gündüz saatlerinde gelen hırsızlar, ilk gün ön kapıyı kırarak alkollü içecekleri çaldı. Ertesi gün ise kamyonetle gelen aynı hırsızlar bu kez dükkanda bulunan eşyaları yükleyip kaçtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Olay sonrası iş yeri sahibi polise gidip suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri yapılan incelemenin ardından hırsızlardan bir kişiyi kısa sürede yakaladı. Diğer şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Utanmaz hırsızlar aynı işyerini iki kez üst üste soydular

İş yeri sahibi Ekrem Ayan, "Tadilat nedeniyle dükkanımız kapalıydı. Ben de şehir dışındaydım. Ön kapıyı tekmeyle kırarak gündüz vakti içeri girmişler. Alkollü içecekler vardı, onları almışlar. Ertesi gün de kamyonetle gelip, arka taraftan girip televizyonu nargile ve diğer eşyaları yükleyip götürmüşler. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından görüntüleri alıp ivedi bir şekilde bir kişiyi yakalayıp tutukladı. Diğer şahsın yakalanması için çalışıyor. Toplamda yaklaşık 80 bin lira zararımız var" şeklinde konuştu.

Utanmaz hırsızlar aynı işyerini iki kez üst üste soydular

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KAYNAK: İHA

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