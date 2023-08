Her yıl düzenli Check up hayatını kurtardı

Her yıl eşi ile beraber düzenli check up yaptıran 62 yaşındaki vatandaşa 1. evre akciğer kanseri tanısı konuldu. Yapılan ilk müdahalede sağlığına kavuşan hasta, "Her yıl düzenli olarak mutlaka check up yaptırırız. Bu sene yine rutin kontrolde böyle erken evre bir hastalık tespit edilmesi oldukça iyi oldu. Herkesin düzenli muayene yaptırmasını öneriyorum" dedi.

"ÖNCEKİ YILLARDA OLMAYAN BİR LEZYON FARK EDİLDİ"

Necmi Filizgök, uzun yıllardan beri herhangi bir şikayeti olmamasına rağmen her yıl yaptırdığı rutin check up kontrolü için mayıs ayında VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'ne geldi. Kişiye özel check up paketinde yer alan akciğer röntgeninde, önceki yıllarda olmayan bir lezyon fark edildi. Yine check up çerçevesinde yapılan kan testlerinde de, kanser tarama testlerinde de yükseklik tespit edildiği için check up hekimi Dr. İlyas Türköz tarafından muhtemel akciğer kanseri şüphesi hakkında bilgi verilerek, göğüs hastalıkları kontrolü önerildi.

"HERKESİN DÜZENLİ MUAYENE YAPTIRMASINI ÖNERİYORUM"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Turan'a muayene olan Necmi Filizgök'ten şüpheli lezyon nedeniyle akciğer tomografisi istendi. Aynı gün çekilen ilaçlı akciğer tomografisinde sağ akciğerinde malign şüpheli (kötü huylu-kanser) kitle tespit edilmesi üzerine hastadan kanser tarama testi olan PET-BT istendi. PET-BT raporu kanser olarak yorumlanan hasta, vücudunun başka bir yerinde hastalık olmaması yalnız akciğerde patolojik bulgu olması nedeniyle Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferzat Zonüzi'ye yönlendirildi. Op. Dr. Ferzat Zonüzi, Filizgök'e kitle ve lenf nodlarının çıkartılması gerektiğini iletti. Başarılı geçen ameliyatta çıkartılan kitle ve lenf nodları patolojiye gönderildi. Patoloji sonucu evre 1 akciğer kanseri olarak tanısı kesinleşti. Necmi Filizgök, ek bir tedaviye gerek olmadan, ilk yapılan müdahale sonucunda sağlığına kavuştu.

Sağlığına kavuşan Necmi Filizgök, "Her yıl düzenli olarak mutlaka check up yaptırırız. Bu sene yine rutin kontrolde böyle erken evre bir hastalık tespit edilmesi oldukça iyi oldu. Herkesin düzenli muayene yaptırmasını öneriyorum. Tanı ve tedavi sürecimde yardımcı olan ilgilenen tüm hekimlere ve sağlık personeline teşekkürlerimi sunarım" dedi.

