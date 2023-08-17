Mersinde yürekleri parçalayan olay! 2 kız kardeş denizde boğularak can verdi

Edinilen bilgiye göre, Hakan Altundağı (33), eşi Kübra Altundağı ve 2 baldızı ile birlikte merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde serinlemek için denize girdi.

2 KIZ KARDEŞ BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra dalgalı denizde sürüklenmeye başlayan aile fertleri, çırpınarak yardım istedi. Hakan Altundağı ile eşi Kübra Altundağı, durumu fark eden çevredeki vatandaşlarca kurtarılarak denizden çıkarılırken, Esra Bucuka (19) ile Melek Bucuka (15) adlı 2 kız kardeş ise boğularak hayatını kaybetti.

2 KÜÇÜK KIZ KARDEŞ CANSIZ BEDENLERİ DENİZDEN ÇIKARILDI

Kız kardeşlerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, boğulma tehlikesi geçiren Hakan Altundağı'nın ise kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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