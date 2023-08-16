Karadenizin azgın dalgaları can aldı! 1 çocuk boğuldu, 2 çocuk son anda kurtarıldı

Samsun'a serinlemek için denize giren 14 yaşındaki bir çocuk boğularak hayatını kaybederken, 2 çocuk ise son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

YAYINLAMA
Google News
Karadenizin azgın dalgaları can aldı! 1 çocuk boğuldu, 2 çocuk son anda kurtarıldı

Samsun'a serinlemek için denize giren 14 yaşındaki bir çocuk boğularak hayatını kaybederken, 2 çocuk ise son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yakınları ise sahilde gözyaşı döktü.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'da ikamet eden Biçer ailesi denize girmek için Samsun'a geldi. Karadeniz'e giren Beyza Biçer (13), ablası Nisanur Biçer (15) ve kuzenleri Dursun Eren Biçer (14) yüzerken akıntıya kapılarak Karadeniz'in azgın dalgaları arasında kayboldu.

KARADENİZ DALGALARLA CAN ALDI

Çocukların kaybolduğunun fark edilmesi üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ile cankurtaranlar sevk edildi. Beyza Biçer ile Nisanur Biçer sudan çıkartılarak ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Denizde kaybolan Dursun Eren Biçer'i bulmak için ekipler seferber oldu. Kızları denizden çıkartılan ancak yeğenleri Eren Biçer denizde kaybolan Mehmet Biçer ile eşi Fatma Biçer sahilde gözyaşı döküp arama çalışmalarını izledi. Suyun içinde feryat eden Fatma Biçer ise kayıp olan eltisinin çocuğunun bulunması için sahilde çırpınıp durdu.

Karadenizin azgın dalgaları can aldı! 1 çocuk boğuldu, 2 çocuk son anda kurtarıldı

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Müdürlüğü dalgıçları tarafından suyun içinde bulunan Dursun Eren Biçer denizden çıkarılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Dursun Eren Biçer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karadenizin azgın dalgaları can aldı! 1 çocuk boğuldu, 2 çocuk son anda kurtarıldı

AİLESİ FERYAT ETTİ

Ayrıca Atakum sahilinde çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kişiler cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İSKİ'den korkutan istatistik: İstanbul barajlarında sadece 61 günlük su kaldıİSKİ'den korkutan istatistik: İstanbul barajlarında sadece 61 günlük su kaldı

Akrebin soktuğu talihsiz bebek yoğun bakıma alındıAkrebin soktuğu talihsiz bebek yoğun bakıma alındı

Ümraniye’de akıl almaz olay! Kendisine korna çalan sürücü ve arkadaşına falçatayla saldırdıÜmraniye’de akıl almaz olay! Kendisine korna çalan sürücü ve arkadaşına falçatayla saldırdı

Rusya saldırılarına devam ediyor! Ukrayna’da tahıl silolarını vurdu!Rusya saldırılarına devam ediyor! Ukrayna’da tahıl silolarını vurdu!

Dini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'danDini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'dan

Tekirdağ'da vahşi cinayet! Kız arkadaşını süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdüTekirdağ'da vahşi cinayet! Kız arkadaşını süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü

Tunus’ta Türk müziği, binlerce dinleyiciyi etkisi altına aldıTunus’ta Türk müziği, binlerce dinleyiciyi etkisi altına aldı

4 bin öğrenci faydalanacak! Öğrenim desteği başvuruları başladı4 bin öğrenci faydalanacak! Öğrenim desteği başvuruları başladı

CZN Burak ve babası hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldıCZN Burak ve babası hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

NATO'dan gelen şok teklif dünyanın gündemine oturdu! Ukrayna'nın başkenti değişiyor mu?NATO'dan gelen şok teklif dünyanın gündemine oturdu! Ukrayna'nın başkenti değişiyor mu?

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!
Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!
Atakum’da düğün davetiyesini getiren, gelinliği ücretsiz götürecek
Atakum’da düğün davetiyesini getiren, gelinliği ücretsiz götürecek
İSKİ'den korkutan istatistik: İstanbul barajlarında sadece 61 günlük su kaldı
İSKİ'den korkutan istatistik: İstanbul barajlarında sadece 61 günlük su kaldı
Diyarbakır'da akrep alarmı! 12 aylık bebeği soktu
Diyarbakır'da akrep alarmı! 12 aylık bebeği soktu
Son Haberler
Bu gün altın kaç TL 'den kapandı ? Gram ve Çeyrek altın ne kadar? 16 Ağustos güncel altın fiyatları akaç TL'den kapandı
Bu gün altın kaç TL 'den kapandı ? Gram ve Çeyrek altın ne kadar? 16 Ağustos güncel altın fiyatları akaç TL'den kapandı
Gök gürültüsü anında nelere dikkat etmeliyiz! Bunları sakın yapmayın hayatınıza mal olabilir!
Gök gürültüsü anında nelere dikkat etmeliyiz! Bunları sakın yapmayın hayatınıza mal olabilir!
Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı
Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı
Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 4 şişe yağı böyle çaldı!
Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 4 şişe yağı böyle çaldı!
Rusya saldırılarına devam ediyor! Ukrayna’da tahıl silolarını vurdu!
Rusya saldırılarına devam ediyor! Ukrayna’da tahıl silolarını vurdu!
Dini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'dan
Dini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'dan
Çok Okunanlar
Vergide yeni sistem yolda! Yüksek gelirliden yüksek, az gelirliden az ceza alınacak
Vergide yeni sistem yolda! Yüksek gelirliden yüksek, az gelirliden az ceza alınacak
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 16 Ağustos Çarşamba hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 16 Ağustos Çarşamba hava durumu
Dini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'dan
Dini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'dan
Bir çok kişi bilmiyor! Devletten 4 bin 471 TL destek, İşte detaylar!
Bir çok kişi bilmiyor! Devletten 4 bin 471 TL destek, İşte detaylar!
4 bin öğrenci faydalanacak! Öğrenim desteği başvuruları başladı
4 bin öğrenci faydalanacak! Öğrenim desteği başvuruları başladı
Bakan Yılmaz Tunç'dan çok önemli açıklamalar! Süresiz nafaka kalkıyor mu?
Bakan Yılmaz Tunç'dan çok önemli açıklamalar! Süresiz nafaka kalkıyor mu?
Yorumlananlar
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!