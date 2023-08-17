Kendisinden uzun süre haber alımayan adam, evinde ölü bulundu!

Bursa Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir evde tek başına kalan Musa Boşnak'a ulaşamayan komşuları durumu polise bildirdi.

YAYINLAMA
Google News
Kendisinden uzun süre haber alımayan adam, evinde ölü bulundu!

Bursa'da evde tek yaşayan 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölümü şüpheli görülen adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İÇERİ GİREN POLİS CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir evde tek başına kalan Musa Boşnak'a ulaşamayan komşuları kapıya geldi. Bir süre kapıyı çalan kişiler bir süredir görmedikleri 67 yaşındaki adamdan bir türlü ses alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri içeri girince yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ölümü şüpheli bulunan Boşnak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kendisinden uzun süre haber alımayan adam, evinde ölü bulundu!

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kendisinden uzun süre haber alımayan adam, evinde ölü bulundu!

24 yıl geçti ama acı hala aynı: Gözyaşlarına hakim olamadılar24 yıl geçti ama acı hala aynı: Gözyaşlarına hakim olamadılar

Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 17 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatlarıAltın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 17 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları

İBB'ye ait İETT otobüs Haliç'ten denize uçtu! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi!İBB'ye ait İETT otobüs Haliç'ten denize uçtu! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi!

6 Milyonu aşkın kişiyi ilgilendiriyor! Hükümetten memur ve emeklilere yeni zam teklifi!6 Milyonu aşkın kişiyi ilgilendiriyor! Hükümetten memur ve emeklilere yeni zam teklifi!

Meteoroloji açıkladı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 17 Ağustos Perşembe hava durumuMeteoroloji açıkladı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 17 Ağustos Perşembe hava durumu

Mersinde yürekleri parçalayan olay! 2 kız kardeş denizde boğularak can verdiMersinde yürekleri parçalayan olay! 2 kız kardeş denizde boğularak can verdi

BİM Market'ten şok indirim, 16-22-Ağustos indirimli fiyat listesini yayınladıBİM Market'ten şok indirim, 16-22-Ağustos indirimli fiyat listesini yayınladı

Gök gürültüsü anında nelere dikkat etmeliyiz! Bunları sakın yapmayın hayatınıza mal olabilir!Gök gürültüsü anında nelere dikkat etmeliyiz! Bunları sakın yapmayın hayatınıza mal olabilir!

Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktıDikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı

Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!

Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 4 şişe yağı böyle çaldı!Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 4 şişe yağı böyle çaldı!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Manavgat'ta operasyon! Kargoyla silah ticareti yapan baba ve oğlu yakalandı!
Manavgat'ta operasyon! Kargoyla silah ticareti yapan baba ve oğlu yakalandı!
Bu kadarına da pes artık! Utanmaz hırsızlar aynı işyerini iki kez üst üste soydular
Bu kadarına da pes artık! Utanmaz hırsızlar aynı işyerini iki kez üst üste soydular
Maltepe'de kanlı gece! Eşinin yalvarması zanlıyı engelleyemedi, kurşun yağdırdı!
Maltepe'de kanlı gece! Eşinin yalvarması zanlıyı engelleyemedi, kurşun yağdırdı!
Aç kalan ayı köyedeki kovanları ve arıları telef etti! Vatandaş gördükleri karşısında şaştı kaldı!
Aç kalan ayı köyedeki kovanları ve arıları telef etti! Vatandaş gördükleri karşısında şaştı kaldı!
Son Haberler
Bakandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama! "Cumhurbaşkanımız talimat verdi emeklilerimizin maaşları ile ilgili çalışma başlattık"
Bakandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama! "Cumhurbaşkanımız talimat verdi emeklilerimizin maaşları ile ilgili çalışma başlattık"
Mehmet Şimşek'ten özel bankalara çağrı: Artık reel sektörü destekleme zamanı geldi
Mehmet Şimşek'ten özel bankalara çağrı: Artık reel sektörü destekleme zamanı geldi
İzmit Belediyesi, EYT tazminatı ödemelerini tamamladı
İzmit Belediyesi, EYT tazminatı ödemelerini tamamladı
Edirne'de hırsızların pişkin hareketleri pes dedirtti! Önce lahmacuncu da yemek yediler, sonra aynı gece 3 dükkan daha soydular!
Edirne'de hırsızların pişkin hareketleri pes dedirtti! Önce lahmacuncu da yemek yediler, sonra aynı gece 3 dükkan daha soydular!
Edirne'de hırsızların pişkin hareketleri pes dedirtti! Önce lahmacuncu da yemek yediler, sonra aynı gece 3 dükkan daha soydular!
Edirne'de hırsızların pişkin hareketleri pes dedirtti! Önce lahmacuncu da yemek yediler, sonra aynı gece 3 dükkan daha soydular!
İBB'ye ait İETT otobüs Haliç'ten denize uçtu! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi!
İBB'ye ait İETT otobüs Haliç'ten denize uçtu! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi!
Çok Okunanlar
6 Milyonu aşkın kişiyi ilgilendiriyor! Hükümetten memur ve emeklilere yeni zam teklifi!
6 Milyonu aşkın kişiyi ilgilendiriyor! Hükümetten memur ve emeklilere yeni zam teklifi!
17 Ağustos Gölcük merkezli Marmara depreminin üzerinden 24 yıl geçti, Her şey 45 saniye sürdü
17 Ağustos Gölcük merkezli Marmara depreminin üzerinden 24 yıl geçti, Her şey 45 saniye sürdü
Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 17 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları
Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 17 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları
Meteoroloji açıkladı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 17 Ağustos Perşembe hava durumu
Meteoroloji açıkladı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 17 Ağustos Perşembe hava durumu
Mersinde yürekleri parçalayan olay! 2 kız kardeş denizde boğularak can verdi
Mersinde yürekleri parçalayan olay! 2 kız kardeş denizde boğularak can verdi
Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı
Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı
Yorumlananlar
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek