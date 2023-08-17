Kendisinden uzun süre haber alımayan adam, evinde ölü bulundu!

Bursa'da evde tek yaşayan 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölümü şüpheli görülen adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İÇERİ GİREN POLİS CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir evde tek başına kalan Musa Boşnak'a ulaşamayan komşuları kapıya geldi. Bir süre kapıyı çalan kişiler bir süredir görmedikleri 67 yaşındaki adamdan bir türlü ses alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri içeri girince yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ölümü şüpheli bulunan Boşnak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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