Manchester City Alman ekibi RB Leipzig'i 7-0 yenerek çeyrek finale yükseldi! Haaland rekor kırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda RB Leipzig'i 7-0 yenerek çeyrek finale yükselen Manchester City'de Erling Haaland 5 gol atarak, bir karşılaşmada 5 gol birden atmayı başararak adını Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı.

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Manchester City Alman ekibi RB Leipzig'i 7-0 yenerek çeyrek finale yükseldi! Haaland rekor kırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Alman ekibi RB Leipzig'i ağırlayan Manchester City, rakibini ezici bir farkla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısını İngiliz ekip, 3-0 önde kapatırken altın çocuk Haaland hat-trick yapmayı başardı. Norveçli golcü, Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en kısa sürede ulaşan futbolcu oldu. Haaland, karşılaşmanın ikinci yarısında 2 gol daha atarak bu turnuvadaki gol sayısını 33'e çıkarırken maçın 63. dakikasında oyundan alındı. Yıldız oyuncu oyundan erken çıkmasına tepki gösterdi. Manchester City'de İlkay Gündoğan ve Kevin De Bruyne de skora katkı sağlayarak turu getiren isimler oldu. Manchester City, sahadan 7-0'lık skorla galip ayrıldı.

Manchester City Alman ekibi RB Leipzig'i 7-0 yenerek çeyrek finale yükseldi! Haaland rekor kırdı!

ALTIN ÇOCUK HAALAND REKORLARA DEVAM EDİYOR

Futbol dünyasına genç yaşta bomba gibi düşen ve attığı gollerle üst üste rekorlar kıran Haaland, bu sezon 'Premier Lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk oyuncu', 'Premier Lig’de Manchester City formasıyla bir sezonda en çok gol atan futbolcu', 'Premier Lig tarihinde 20 gole en erken ulaşan futbolcu (14 maç) olma başarısı gösterdi. 22 yaşındaki futbolcu, ligde 26 kez giydiği Manchester City formasıyla 28 gol kaydetti. Haaland, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 10 gol atarken, RB Leipzig karşısında 5 gole imza attı. Luiz Adriano ve Lionel Messi’nin ardından bir Şampiyonlar Ligi maçında beş gol atan üçüncü oyuncu Erling Haaland oldu. Norveçli oyuncu, Premier Lig'de bu sezon Crystal Palace, Nottingham Forest, Manchester United ve Wolverhampton mücadelelerinde hat-trick yaptı.

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