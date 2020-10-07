Maria ile Mustafa dizisi final mi yapıyor? Bitecek mi? ATV'nin büyük umutlarla yayına soktuğu, fragmanının haftalar önce dönmeye başladığı dizisi Maria ile Mustafa bekleneni karşılamadı. Show TV'de aynı dönemde yayınlanmaya başlayan Arıza dizisinin gerisinde kalan Maria ile Mustafa final mi yapıyor? Bitecek mi? Ne zaman final yapıyor?

MARİA İLE MUSTAFA FİNAL Mİ YAPIYOR?

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan baş rollerinde Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin yer aldığı Maria ile Mustafa reytinglerde yere çakıldı. Pazar akşamları yayınlanan ve ilk 10'a girmeyi başaramayan dizinin final yapacağı da kulislerde konuşulmaya başlandı.

Henüz yapımcılardan net bir bilgi yayınlanmadı. Ancak iddialara göre, dizinin önce yayın günü değişecek. Eğer bu da reytinglere etki etmezse dizinin stok bölümleri yayınlanacak ve ekran macerası sona erecek.

MARİA İLE MUSTAFA NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

NTC Medya imzalı, ilk bölümü 6 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Faruk Teber'in oturduğu, Maria ile Mustafa'nın ne zaman final yapacağı henüz bilinmese de iddialara göre dizinin 14. bölümde yayından kaldırılacağı konuşuluyor.