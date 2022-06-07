Marmaris açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler, Yunan askerleri tarafından Türk karasularına geri itilmeye devam ediyor. Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içinde Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

7 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Marmaris ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen bilisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İstanbul Valiliği açıkladı! 2 bin 103 düzensiz göçmen yakalandı!

Yunanistan tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı!

Gebze'deki kaçak göçmen görüntüsü infial yaratmıştı! Kocaeli Valiliği'nden olay video için açıklama