Marmaris açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılmaya devam ediyor.
Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler, Yunan askerleri tarafından Türk karasularına geri itilmeye devam ediyor. Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içinde Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
7 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Marmaris ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen bilisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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