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Marmaris açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılmaya devam ediyor.

Marmaris açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler, Yunan askerleri tarafından Türk karasularına geri itilmeye devam ediyor. Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içinde Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı!

7 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Marmaris ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen bilisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı!

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