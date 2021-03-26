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  3. Maskeyi uygunsuz takan bir vatandaşın koronavirüs açıklaması: ''Kalan sağlar bizim''

Maskeyi uygunsuz takan bir vatandaşın koronavirüs açıklaması: ''Kalan sağlar bizim''

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde koronavirüsün yükseldiğine dair bir muhabirin maskesini uygun bir şekilde takmayan bir vatandaşı uyarmasının ardından vatandaşın ''Boş ver vakayı, herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim'' diye konuşması görenleri şaşırttı. O ilginç anlar ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı

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26 Mart 2021 Cuma 09:23
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