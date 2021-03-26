Sefirin Kızı 46. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sancar, cinayetten aranıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Mavi ve Melek, Sancar'ı Mavi'nin eski kocasını bıçaklamış bir şekilde görür. Sancar, öldürmediğine inandıramayıp kaçarken polis ise Sancar'ın peşine düşer. Mavi ise bazı planlar yapar.