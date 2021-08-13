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Masterchef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? Astarlı Sütlaç tarifi | Malzemeleri nedir?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 12 Ağustos Perşembe günkü bölümünde final turunda mücadele eden yarışmacılar, ana kadroya girmek için en iyi Astarlı Sütlaç yaptı. Peki Masterchef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? Astarlı Sütlaç tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Masterchef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? Astarlı Sütlaç tarifi | Malzemeleri nedir?

TV 8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin 12 Ağustos Perşembe günkü bölümünde Gaziantep yöresinin meşhur tatlısı olan Astarlı Sütlaç yapıldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı programı izleyenler Astarlı Sütlaç tarifini merak etti. Peki Masterchef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? Astarlı Sütlaç tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

Masterchef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? Astarlı Sütlaç tarifi | Malzemeleri nedir?

MASTERCHEF ASTARLI SÜTLAÇ NASIL YAPILIR? ASTARLI SÜTLAÇ TARİFİ | MALZEMELERİ NEDİR?

SÜTLAÇ İÇİN

  • 4 su bardağı süt
  • 1, 5 çay bardağı pirinç (Küçük boy çaybardağı ile )
  • 2 tepeleme yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı dolusu nişasta

Masterchef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? Astarlı Sütlaç tarifi | Malzemeleri nedir?

ASTAR İÇİN

  • 1 çay bardağı pirinç
  • 4 çay bardağı su
  • 1 yemek kaşığı haspir
  • 1 çay bardağından bir parmak eksik tozşeker
  • 3 tatlı kaşığı dolusu nişasta
  • 1 çay kaşığı safran & yarım çay bardağı sıcak su

Masterchef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? Astarlı Sütlaç tarifi | Malzemeleri nedir?

SÜTLACI NASIL YAPILIR?

Pirinci tencereye alıp, ılık suyla yıkayıp süzdükten sonra, üzerine 1 su bardağı su ilave edilerek orta ateşte pişirin.

Pirinç suyunu çekene kadar bekleyin.

Sütü tencereye alın ve ara ara karıştırarak kaynamasını bekleyin.

Kaynamaya başlayınca toz şeker ekleyip orta ateşte yaklaşık 8-10 dakika kadar kaynatmaya devam edin.

Yarım çay bardağı su içerisinde nişastayı karıştırıp eritin ve tencerede kaynamakta olan sütlaca ekleyin

Bir taşım kaynayıp kıvam alınca ocaktan indirin ve servis kaplarının yarısına gelecek şekilde doldurun

Masterchef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? Astarlı Sütlaç tarifi | Malzemeleri nedir?

ASTARI NASIL YAPILIR?

Safranı küçük bir kaseye alın, üzerine ölçülerde yer alan sıcak su eklenerek rengini verinceye kadar bir kenarda bekletin.

Pirinç tekrardan yıkayıp ve süzülür. Üzerine yarım su bardağı su ilave edilerek suyu çekene kadar pişirin.

4 su bardağı su ve toz şeker tencereye ekleyip, orta ateşte kaynatın.

Kaynamasının ardından 7-8 dakika sonra ayıklanıp yıkanan kuş üzümleri ve yarım çay bardağı su içine eritilen nişastayı ilave ediniz.

Safranlı su da süzülür, zerdeye eklenir ve bir taşım kaynatılarak ateşten alınır.

Masterchef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? Astarlı Sütlaç tarifi | Malzemeleri nedir?

ZERDE - SÜTLAÇ BİRLEŞTİRME 

Yarısı sütlaçla dolu olan kapların kalan kısımları da zerde ile doldurulur.

Üzerine kuş üzümleri ve isteğe göre çam fıstıkları serpilerek servise hazır edilir.

 

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