MasterChef baklavalık hamurdan Mantarlı Börek nasıl yapılır? Tarifi?

Baklava hamurunda mantarlı börek tarifi, MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda istenmesi ile araştırılmaya başlandı. Evlerinizde kolayca yapabileceğiniz hazır baklava yufkasından yapılan, mantarın verdiği nefis tadı ile mutfağınızın vazgeçilmezi olacak bir lezzet... İşte bu nefis böreğin tarifi haberimizde yer alıyor.

BAKLAVA HAMURUNDA MANTARLI BÖREK NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

20 adet baklava yufkası

10-12 adet büyük boy mantar

Yarım demet taze soğan

1 tatlı kaşığı çörek otu

200 gram tel peynir

100 gram beyaz peynir

1 adet yumurta

100 gram tereyağı

2 çorba kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı susam

YAPILIŞI