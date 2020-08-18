MasterChef baklavalık hamurdan Mantarlı Börek nasıl yapılır? Tarifi?
Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te bu akşam mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık yarışı için ter döküyor. 18 Ağustos akşamı şefler, baklavalık hamurdan mantarlı börek istediler. İşte bu nefis böreğin tarifi ve malzemeleri haberimizde...
Baklava hamurunda mantarlı börek tarifi, MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda istenmesi ile araştırılmaya başlandı. Evlerinizde kolayca yapabileceğiniz hazır baklava yufkasından yapılan, mantarın verdiği nefis tadı ile mutfağınızın vazgeçilmezi olacak bir lezzet... İşte bu nefis böreğin tarifi haberimizde yer alıyor.
BAKLAVA HAMURUNDA MANTARLI BÖREK NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 20 adet baklava yufkası
- 10-12 adet büyük boy mantar
- Yarım demet taze soğan
- 1 tatlı kaşığı çörek otu
- 200 gram tel peynir
- 100 gram beyaz peynir
- 1 adet yumurta
- 100 gram tereyağı
- 2 çorba kaşığı nişasta
- 1 tatlı kaşığı susam
YAPILIŞI
- Tereyağını eritip ılınması için bekleyin.
- Mantarları küp küp doğrayın, taze soğanları halka halka doğrayın. Peynirleri de küçük küçük doğrayın.
- Tüm malzemeyi harmanlayın. En son bir yumurta kırın, çörek otunu da katıp karışımın bütünleşmesini sağlayın. Tercihen baklava yufkasının sığacağı ebatta dikdörtgen tepsiyi yağlayın.
- Tepsiye on kat üst üste baklava yufkası serin. Her katın arasına önce ılınmış tereyağı sürün, sonra da süzgeç yardımı ile incecik bir tabaka halinde nişasta serpin. Hazırladığınız iç malzemeyi 10. katın üzerine yayın.
- Kalan on kat yufkayı da aynı şekilde hazırlayın. En son kalan tereyağını yufkaların üzerine yayın. Bıçak yardımı ile tamamen tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kare kare dilimleyin. Her kare dilimin üzerine susam serpin.
- 200 dereceye ayarlı fırında, iyice kızarana kadar pişirin.