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MasterChef Çin Böreği nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'in bu akşamki menüsü belli oldu. Şefler bu akşam yarışmacılardan Çin mutfağına dair tarifler yapmalarını istedi. Bunların başında da Çin böreği geliyor. Peki Çin Böreği nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

MasterChef Çin Böreği nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam yine heyecan dorukta...Yarışmacılardan Çin yemekleri yapmaları istendi. Çin mutfağının efsane lezzetlerinden biri Çin böreğinin tarifine ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

MasterChef Çin Böreği nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?

ÇİN BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

  • 3 adet yufka
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet pırasa
  • 2 adet lahana yaprağı
  • 200 gram kıyma
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı soya sosu
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için:

  • 2 adet yumurta
  • 2 su bardağı galeta unu

MasterChef Çin Böreği nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?

YAPILIŞI

  • Yufkalarınızı düz bir zeminde açın.
  • İlk olarak ikiye daha sonra ise her bir parçayı üçe bölün.
  • Küçük küçük doğradığınız soğanları tereyağı ile kavurmaya başlayın.
  • Üzerine kıymayı da ekleyip kavurmaya devam edin.
  • Daha sonra havuç, pırasa ve kırmızı biberi de ilave ederek soteleyin.
  • Soya sosu, tuz ve karabiberi de ekleyip ocaktan alın.
  • İç harcınız soğuduktan sonra yufkalara dağıtıp sarın.
  • Sardığınız börekleri önce galeta ununa daha sonra da yumurtaya bulayıp kızartın.
  • Sıcak sıcak servis edin.
  • Şimdiden afiyet olsun...

MasterChef Çin Böreği nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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