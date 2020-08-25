MasterChef Çin Böreği nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam yine heyecan dorukta...Yarışmacılardan Çin yemekleri yapmaları istendi. Çin mutfağının efsane lezzetlerinden biri Çin böreğinin tarifine ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

ÇİN BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

3 adet yufka

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

1 adet kuru soğan

2 adet pırasa

2 adet lahana yaprağı

200 gram kıyma

2 çorba kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı soya sosu

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

2 adet yumurta

2 su bardağı galeta unu

YAPILIŞI