Masterchef'in 64. bölümünde yarışmacılar Mihrişah Valide Sultan İmaretinde hünerlerini gösteriyor. Yarışmacılar için jurinin hazırladığı menüde Kırmızı Mercimek Çorbası da bulunuyor. Peki, Masterchef kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır? Kırmızı mercimek çorba tarifi | Malzemeleri... Detaylar haberimizde...

KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Ayıkladığınız kırmızı mercimeği bol suda yıkadıktan sonra suyunu süzdürün.

Kabuğunu soyduğunuz kuru soğan, havuç ve sarımsağı küçük parçalar halinde kesin.

Kırmızı mercimekle birlikte tencereye aldığınız doğranmış sebzelerin üzerine sıcak suyu kattıktan sonra kısık ateşte 35-40 dakika kadar pişirin.

Kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirdiğiniz çorbayı, blenderdan geçirerek püre haline getirin. Kıvamı koyu geldiyse az bir miktar sıcak su katın.

Çorbanın terbiyesi için; ayçiçek yağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın. Unu hafif bir renk alana kadar kavurduktan sonra domates salçası, tuz ve karabiber ekleyin.

Sıcak durumda olan çorbadan bir miktar katıp hazırladığınız salçalı terbiye karışımının kıvamını açtıktan sonra çorba tenceresine aktarın.

Kırmızı mercimek çorbasını kısık ateşte 3-5 dakika kadar kaynattıktan sonra sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.

KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELERİ

Çorba için:

1 su bardağıkırmızı mercimek

2 adetorta boy havuç

1 adetorta boy kuru soğan

1 dişsarımsak

6 su bardağısıcak su

Terbiyesi için: