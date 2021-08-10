Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 10 Ağustos Salı günkü bölümünde yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Masterchef Türkiye'nin 10 Ağustos Pazar günkü bölümünde Kuzu kol sarma yapıldı. Peki Masterchef Kuzu kol sarma nasıl yapılır? | Kuzu kol sarma tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

KUZU KOL SARMA MALZEMELERİ NELERDİR?

Kemiği çıkarılmış kuzu kol

Patates

Havuç

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Kekik

Tereyağ

Mühürlemek için;

Zeytinyağı

MASTERCHEF KUZU KOL SARMA NASIL YAPILIR? KUZU KOL SARMA TARİFİ

Kuzu kolu düz bir zemine serip baharatlayın ve kenarından kıvırıp rulo yapıp rosto için olan fileye koyun yada yanmayan bir ip ile bağlayın. Tavaya zeytinyağını koyup etin her tarafını hafif kızartıp mühürleyip tepsiye alın. Eti sotelediğiniz yağlı tavada küp doğranmış patates ve havucu baharatlayıp soteleyin. Sotelediğiniz sebzeleri tavadaki yağ ile etin etrafına dökün. üstüne tereyağı koyup tepsinin üstünü yağlı kağıt yada tepsinin kapağıyla kapatıp 180 derecede ara sıra kontrol ederek pişirin.

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.