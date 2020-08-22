MasterChef Orman Meyveli Creme Brulee (krem brule) nasıl yapılır? Tarifi?

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te bu akşam yine lezzetli bir yaz menüsü vardı. Şefle tatlı olarak orman meyveli creme brulee'yi istedi. Peki Orman Meyveli Creme Brulee (krem brule) nasıl yapılır? Tarifi? Detaylar haberimizde...

ORMAN MEYVELİ CREME BRULEE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Tatlı için:

5 adet yumurta sarısı

200 mililitre sıvı krema

200 mililitre süt

80 gram şeker

2 paket vanilin

Meyveli sos için:

50 gram çilek

50 gram böğürtlen

50 gram yaban mersini

50 gram vişne

1 yemek kaşığı toz şeker

TARİFİ