MasterChef Orman Meyveli Creme Brulee (krem brule) nasıl yapılır? Tarifi?
Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te bu akşam şefler tatlı olarak orman meyveli creme brulee'yi seçti. Peki bu lezzetli tatlının tarifi nedir? Nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...
Televizyon ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te bu akşam yine lezzetli bir yaz menüsü vardı. Şefle tatlı olarak orman meyveli creme brulee'yi istedi. Peki Orman Meyveli Creme Brulee (krem brule) nasıl yapılır? Tarifi? Detaylar haberimizde...
ORMAN MEYVELİ CREME BRULEE NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
Tatlı için:
- 5 adet yumurta sarısı
- 200 mililitre sıvı krema
- 200 mililitre süt
- 80 gram şeker
- 2 paket vanilin
Meyveli sos için:
- 50 gram çilek
- 50 gram böğürtlen
- 50 gram yaban mersini
- 50 gram vişne
- 1 yemek kaşığı toz şeker
TARİFİ
- Süt ve kremayı ocağa alın.
- Yumurta sarıları, vanilin ve şekeri bir kaba alın. Şeker eriyinceye kadar çırpın.
- Kaynayan sütlü karışımı yumurtalı karışıma azar azar ekleyin.
- Creme brulee karışımını ısıya dayanıklı kaselere 4 cm derinliği geçmeyecek şekilde paylaştırın. Kaseleri fırın tepsisine alın. Tepsiye kaselerin yarısına gelecek şekilde sıcak su ekleyin.
- 120 derecelik ısıtılmış fırında ortalama 40 dakika pişirin. Fırından aldığınız ve ılıyan tatlıları buzdolabına alın.
- Tüm meyveleri saplarından, yapraklarından ve çekirdeklerinden ayıklayın. Bir kaşık şeker ekleyerek ortalama 5-6 dakika kaynatın ve soğumaya bırakın.
- Soğuyan tatlılarınızı üzerine meyveli sos dökerek servis edin.