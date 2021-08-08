Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 8 Ağustos Pazar günkü bölümünde yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Masterchef Türkiye'nin 8 Ağustos Pazar günkü bölümünde Patlıcan kebabı yapıldı. Peki Masterchef Patlıcan kebabı nasıl yapılır? | Patlıcan kebabı tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

PATLICAN KEBABI MALZEMELERİ NELERDİR?

4 adet orta boy patlıcan

Köfte için:

500 gr orta yağlı kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 adet yumurta

Maydanoz

1 çay bardağı galeta unu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Kimyon

Tuz

Sosu için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 diş sarımsak

1 adet rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı salça

1,5 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

Sivri biber

Domates

MASTERCHEF PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR? PATLICAN KEBABI TARİFİ

Patlıcanları dilimleyip, tuzlu suda yarım saat bekletelim.

Bu aşamada yoğurma kabına kıyma, soğan, sarımsak, yumurta, maydanoz, galeta unu ve baharatları alarak güzelce yoğuralım.

Malzemeler birbiri ile özleştikten sonra harcımızdan parçalar koparalım ve şekil verelim.

Hazırladığımız köftelerimizin üzerini streç ile örterek 15-20 dakika kadar buzdolabında dinlenmeye bırakalım.

Köftelerimiz dinlenirken bizde sosumuzu hazırlayalım. Bunun için tavaya sıvı yağı alalım, üzerine doğradığımız sarımsağı ekleyerek kavuralım.

Üzerine rendelenmiş domates, salça, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştıralım.

Sıcak suyu da ekleyelim, 5 dakika kadar pişirdikten sonra altını kapatalım.

Dinlenen köfteleri ve suyunu süzüp bol su ile yıkadığınız patlıcanları şişe bir patlıcan bir köfte yan yana olacak şekilde sıralayalım. Dilerseniz şiş kullanmadan tepsiye de dizebilirsiniz.

Hazırladığımız çöp şişleri fırın kabına alalım.

Domates ve biberleri koyarak üzerine salçalı sosu gezdirelim ve üzerini fırın torbası ile kapatalım.

Suyu tepsinin büyüklüğüne göre değişir ama yeterli gelmezse bir miktar daha sıcak su ilave edebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirelim.

30-35 dk sonra kontrol edin patlıcan ve köfteler yumuşamış ise fırın torbasını alıp üzerleri kızarana kadar daha pişirin. Patlıcan kebabımız servise hazır.

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.