MasterChef şeftalili parfe tarifi? Parfe Malzemeleri? Nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam heyecan dorukta. Mavi ve kırmızı takım, bu akşam dokunulmazlığı kazanabilmek için mücadeleye başladı. Şeflerin istediği tatlı Şeftalili parfe tarifi merak edilmeye başlandı. İşte Şeftalili Pafe'nin yapılışı ve tarifi hakkında tüm detaylar haberimizde...

ŞEFTALİLİ PARFE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 adet şeftali

1 paketpetibör bisküvi

1 su bardağı damla çikolata

2 yemek kaşığıvanilyalı dondurma

2 su bardağısüt

1 kutu krem şanti

YAPILIŞI