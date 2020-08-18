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MasterChef şeftalili parfe tarifi? Parfe Malzemeleri? Nasıl yapılır?

MAsterChef'te bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şefler, 18 Ağustos akşamı yarışmacılardan tatlı olarak şeftalili parfe istediler. İşte merak edilen bu güzel tatlının tarifi ve yapılışı haberimizde yer alıyor.

MasterChef şeftalili parfe tarifi? Parfe Malzemeleri? Nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam heyecan dorukta. Mavi ve kırmızı takım, bu akşam dokunulmazlığı kazanabilmek için mücadeleye başladı. Şeflerin istediği tatlı Şeftalili parfe tarifi merak edilmeye başlandı. İşte Şeftalili Pafe'nin yapılışı ve tarifi hakkında tüm detaylar haberimizde...

MasterChef şeftalili parfe tarifi? Parfe Malzemeleri? Nasıl yapılır?

ŞEFTALİLİ PARFE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

  • 2 adet şeftali
  • 1 paketpetibör bisküvi
  • 1 su bardağı damla çikolata
  • 2 yemek kaşığıvanilyalı dondurma
  • 2 su bardağısüt
  • 1 kutu krem şanti

MasterChef şeftalili parfe tarifi? Parfe Malzemeleri? Nasıl yapılır?

YAPILIŞI

  • Şeftalileri küp küp doğrayın ve bir kaba koyun.
  • Geniş bir kaba kremşantiyi ve sütü koyup çırpın.
  • Yumuşak bir kıvam alacak.
  • Kremşantinin içine dondurmayıda koyup çırpma işlemine devam edilir
  • Koyuluğuna göre biraz daha süt koyabilirsiniz.
  • Daha sonra kremşantinin içine diğer malzemeleri (şeftali, parçalanmış petibör bisküvi, damla çikolata) koyup spatula yardımı ile karıştırılır.
  • İstediğiniz bir kabı streçleyin.
  • Streçlediğiniz kabın içine karışımı koyup iyice bastırın. (Arada boşluk kalmaması için
  • 3-4 saat derin dondurucuda bekletin ve istediğiniz gibi süsleyip servis yapabilirsiniz.
  • Afiyetler olsun
Kübra Kaçmaz
Editör


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