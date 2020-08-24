MasterChef Sefa kimdir? Sefa Okyay Kılıç niye geri döndü?MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ağustos MasterChef'te neler yaşandı?MasterChef Somon carpaccio nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?PAOK'tan Beşiktaş'a samimi karşılama!MasterChef evi nerede? Evde hangi yarışmacılar kalıyor? Mehmet şef duyurdu!Türkiye'den NAVTEX cevabı: Savaş gemileri devreye giriyor!Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmindeki karakterleri kimler seslendiriyor? Filmin konusu nedir?MSÜ-2020 harp okulları sınav sonuçları açıklandıManisa'da karantinadan kaçan kişi otobüste yakalandı!Nihat Hatipoğlu'na Kovid-19 şüphesi!
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. MasterChef Somon carpaccio nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?

MasterChef Somon carpaccio nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?

Ekranların beğenilen ve yapılan tüm yemekleri ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'te bu akşam kaptanlar yarışıyor. Mehmet Şef'in yarışmacılardan istediği tarif ise Somon carpaccio oldu. Peki Somon carpaccio nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

MasterChef Somon carpaccio nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?

MasterChef Türkiye'de bu akşam sona doğru yaklaşırken kaptanlar yarışıyor. Şeflerin belirlediği yemek ise Somon Carpaccio oldu. Çiğ sığır etinin çok ince dilimlenmesiyle yapılan atıştırmalık bir İtalyan yemeği olan carpaccio, bugünlerde sebze ve somon gibi balıklarla da yapılabiliyor. Carpaccio genellikle zeytinyağı, parmesan peyniri ve karper veya çam tohumu ile lezzetlendirilir.

3333-l.jpg

SOMON CARPACCİO NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

  • 100 gram somon eti
  • Yarım greyfurt
  • 1/4 limonun suyu
  • Yarım demet roka
  • 1 adet portakal
  • 50 gram labne peyniri
  • 10 gram kırmızı havyar
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Tuz

carpaccio-1.jpg

YAPILIŞI

Somon etini derin bir kaseye alın. Üzerine greyfurt suyu, limon suyu, tuz ve tozşeker ilave edip 4 saat marine edin. Roka yapraklarını hafifçe tuzlayın. Portakalın kabuğunu soyup ince ince dilimledikten sonra roka yapraklarının üzerine yerleştirin. Somon etini marinattan çıkartıp dilimledikten sonra roka ve portakal dilimlerinin üzerine yerleştirin. Labne peynirinin içine kırmızı havyar ilave edip karıştırın ve marine somonun sosundan biraz ekleyip yeni bir sos hazırlayın. Dereotu ile servis yapın. Afiyet olsun

 

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT