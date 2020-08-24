MasterChef Somon carpaccio nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?

MasterChef Türkiye'de bu akşam sona doğru yaklaşırken kaptanlar yarışıyor. Şeflerin belirlediği yemek ise Somon Carpaccio oldu. Çiğ sığır etinin çok ince dilimlenmesiyle yapılan atıştırmalık bir İtalyan yemeği olan carpaccio, bugünlerde sebze ve somon gibi balıklarla da yapılabiliyor. Carpaccio genellikle zeytinyağı, parmesan peyniri ve karper veya çam tohumu ile lezzetlendirilir.

SOMON CARPACCİO NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

100 gram somon eti

Yarım greyfurt

1/4 limonun suyu

Yarım demet roka

1 adet portakal

50 gram labne peyniri

10 gram kırmızı havyar

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

YAPILIŞI

Somon etini derin bir kaseye alın. Üzerine greyfurt suyu, limon suyu, tuz ve tozşeker ilave edip 4 saat marine edin. Roka yapraklarını hafifçe tuzlayın. Portakalın kabuğunu soyup ince ince dilimledikten sonra roka yapraklarının üzerine yerleştirin. Somon etini marinattan çıkartıp dilimledikten sonra roka ve portakal dilimlerinin üzerine yerleştirin. Labne peynirinin içine kırmızı havyar ilave edip karıştırın ve marine somonun sosundan biraz ekleyip yeni bir sos hazırlayın. Dereotu ile servis yapın. Afiyet olsun