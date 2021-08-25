TV 8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin 25 Ağustos Çarşamba günkü bölümünde yapılan yemekler arasında Sopa De Ajo da vardı. Peki Masterchef Sopa De Ajo nasıl yapılır? | Sopa De Ajo tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

SOPA DE AJO MALZEMELERİ NELERDİR?

2 dilim Ekmek

4 çorba kaşığı Zeytinyağı

4 diş Sarmısak

Tuz

Biber

2 silme çay kaşığı Maydanoz (kıyılmış)

1 silme çay kaşığı Kırmızı biber (acı)

4¼ bardak Tavuk suyu

4 adet Yumurta

MASTERCHEF SOPA DE AJO NASIL YAPILIR? SOPA DE AJO TARİFİ

Ekmeği kızartarak yarım santimlik küpler halinde kesin. Bir tavada zeytinyağını kızdırıp sarmısakları altın sarısı oluncaya kadar kızartın. Sarmısakları kızarttıktan sonra bir çimdik tuzla birlikte dövün. Dövülmüş sarımsağı, küp şeklinde kesilmiş ekmek, maydanoz, kırmızı biber ve tavuk suyuna katarak 20 dakika kadar ağır ateşte pişirin. Hazırlanan çorbayı kâselere koyun, her kâseye bir yumurta kırarak sıcak sıcak servis yapın.

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.